Российский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв рассказал, нужны ли сейчас переговоры между Украиной и россией.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука на Youtube-канале «Разные люди».

«Сейчас просто не о чем вести переговоры, но война может быть закончена только в случае какого-то краткосрочного переговорного процесса: даже подписание безоговорочной капитуляции – это всё равно переговорный процесс», - отметил Илья Пономарёв.

По словам политика, сейчас нет ничего, что могло бы устроить украинскую и российскую делегации: Украину не устроит ничего, кроме возвращения всех своих территории, включительно с Донбассом и Крымом.

«В момент, когда война только началась, войска стояли под Киевом, и в тот момент у украинского общества и элит было ощущение смертельной опасности, поэтому подписание соглашения о возврате российской армии на границы 23 февраля воспринималось как победа», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил оппозиционер, успехи Украины на поле боя полностью поменяли наши требования: украинцы ощущают, что находятся в выигрышной позиции, поэтому требование Украины – возврат всех территорий.

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