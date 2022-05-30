Российский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв прокомментировал свое заявления, что он с автоматом в руках пойдет защищать Киев, если вооруженные силы россии нападут.

Новое заявления политика прозвучало в программе Валерия Савчука на YouTube-канале «Разные люди».

«Да, я много кому сказал. Я соврал. Не с автоматом в итоге, а с пулемётом (смеётся, - ред.), но в основном я так и сделал», - прокомментировал свое заявление Илья Пономарёв.

На вопрос ведущего, пришлось ли пострелять, политик ответил, что пострелять не пришлось. Автор проекта Валерий Савчук тогда спросил: «А вот если в прицеле пулемёта оказался российский солдат, нажал бы на крючок?».

«Нажал бы», - без доли сомнения и обдумывания резко ответил Илья Пономарёв. Далее он решил пояснить свою позицию.

«Я об этом говорил много раз. Меня об этом спрашивали особенно западные средства массовой информации. Я им объясняю простую вещь. Смотрите вот. Вторая мировая война – борьба с немецко-фашистскими захватчиками. Что первично, что они немцы, или что они фашисты? Меня в школе учили, что первично то, что они фашисты. То, что они оказались немцами, – это вторично», - заявил Илья Пономарёв.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путина.