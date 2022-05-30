Такое мнение в интервью Любови Завальнюк и Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля» высказал философ и социолог Игорь Чубайс.

По его словам, необходимо духовное освобождение от советского прошлого, потому что людей 105 лет дурачат цензурой, идеологией.

«На мой взгляд, говорить о возрождении СССР – это нонсенс. СССР был нежизнеспособен, и за 70 лет его истории было 4 периода на грани краха. россия проиграла 20 век и мы видим, как она проигрывает 21 век. Собственно, это одна из причин того, что происходит сейчас в Украине. Потому что Кремль чувствует полную изоляцию, полное одиночество. У нас само понятие «иноагент» – самое частая претензия власти к гражданам. Вообще все иностранное воспринимается как чуждое, враждебное. Поэтому и 21 век россия проигрывает. И чтобы избежать катастрофы, надо осудить и дать правовую оценку советскому режиму. Необходимо духовное освобождение, потому что здесь людей 105 лет дурачат цензурой, идеологией», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.





