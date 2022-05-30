Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука на Youtube-канале «Разные люди».
«путинский режим поддерживает меньшинство: 35-40%. А также эта цифра сопоставима с количеством тех, кто его активно не принимает и считает, что путин – преступник и вор», - отметил Илья Пономарёв.
По словам политика, война значительно искажает восприятие объективной поддержки российской власти, потому что какое-то количество россиян, в силу того, что началась война, решили отложить для себя вопрос нелицеприятности власти рф.
«Ещё есть часть людей, которая хочет верить в ту пропаганду, которую они слышат. Им некомфортно слышать другую точку зрения, а наоборот – им приятно думать о том, что они «спасают братский украинский народ», - подчеркнул Илья Пономарёв.
Как отметил оппозиционер, около 35% россиян поддерживают путина, но где-то такое же количество относятся к нему активно негативно, а остальные пассивно впитывают в себя пропаганду и не являются сторонниками никакой из двух позиций.
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Также, отмечает он, большинство социологических опросов – необъективны, потому что человек, который на самом деле не поддерживает путина, скорее всего, удержится от ответа.
Как сообщала Politeka, ВСУ пошли в наступление на юге и имеют успехи.
Также Politeka сообщала, что враг пытается окружить силы ВСУ и снимает с хранения технику.