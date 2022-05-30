В россии происходит своего рода унификация всех сфер деятельности в стране.

Об этом в интервью Питеру Залмаеву и Татьяне Мартыновой в эфире канала «Утро Февраля» сказал российский социолог Игорь Эйдман.

По его словам, все сферы жизни в россии находятся под колпаком власти.

«То есть все стороны деятельности и жизни поставлены под полный контроль власти, стают ее союзниками и подельниками. Это происходит с середины 90-х. Все сферы жизни поставлены под контроль и стали подельниками российской власти и спецслужб. В том числе и интернет-ресурсы, которые принадлежат российскому капиталу, тоже их эта участь не миновала. То есть все служат одному хозяину – российскому коррумпированному и полицейскому государству», - заявил Игорь Эйдман.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.