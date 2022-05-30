Политолог Олег Саакян рассказал о сотрудничестве Украины с Китаем и влиянии войны россии против Украины на Китай.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая. На Украину были амбиции. Китай пытался заходить сюда со своими инвестициями, а китайские инвестиции – это всегда политика, геополитика», - заявил он.

По его словам, в этом плане было для Китая очень сложно.

«Все моделирование экспоненты производства в Китае показывает, что для обеспечения их экономического доминирования и траектории развития, которая происходит, им необходимо наращивать производство с определенной единицей», - добавил он.

Олег Саакян продолжил, что уже через несколько лет логистических коридоров было бы недостаточно их пропускной способности, чтобы обеспечивать экспорт продуктов, который необходимо Китаю производить.

«Поэтому они входили в ремонт и строительство дорог, реновацию расширения портов, им необходимо, чтобы их товары доходили до покупателя и поэтому расширять. И тут россия берет и развязывает войну, которая им берет и кладет треть логистических коридоров», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что министр финансов Сергей Марченко уверен, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.