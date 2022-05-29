Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий обнаружили масштабные лесные пожары на Луганщине и, в соответствии с разработанной Оперативным Штабом при Госэкоинспекции Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба, осуществили расчет ущерба, которая составляет 38 364 197 367 гривен.

В результате пожаров, возникших из-за военной агрессии российских войск, получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк «Кременские леса», гидрологический заказник местного значения «Кременские каптажи» и часть луганского природного заповедника «Трехизбенская степь».

Материалы дела данного преступления приобщены к единой системе контроля за угрозами.