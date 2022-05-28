Вчера расчеты убытков были переданы в органы прокуратуры для приобщения их к материалам уголовного дела.

В марте 2022 года войска Российской Федерации в течение двух ночей наносили авиаудары по территории и объектам одного из нефтегазодобывающих комплексов Сумщины. Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате произошло возгорание больших емкостей с нефтью и нефтеводяной смесью. В течение двух суток во время пожаров происходило непрерывное и интенсивное загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения.

В рамках уголовного производства специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области провели расчет убытков, причиненных в результате загрязнения атмосферного воздуха. Общая сумма ущерба по двум фактам бомбардировки нефтегазодобывающего комплекса превысила 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.

Вчера расчеты убытков были переданы в органы прокуратуры для приобщения их к материалам уголовного дела.

Кроме того, инспекция прорабатывает информацию о загрязнении земельных ресурсов нефтью и нефтепродуктами. Государственные инспекторы обмерили площадь загрязненных участков и отобрали 9 объединенных проб почвы. По результатам лабораторного анализа, в каждой из отобранных проб выявлено значительное превышение содержания углеводородов и других загрязняющих веществ. Сейчас экоинспекторы проводят вычисление ущерба, причиненного загрязнением земельных ресурсов.