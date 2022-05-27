Об этом медиа сообщило у себя на сайте.
«В соответствии с планом, эвакуированы будут семьи чиновников. Госслужащим даны конкретные четкие инструкции относительно того, какие предметы первой необходимости надо иметь постоянно дома наготове на случай срочного отъезда. Известно и место, куда будут эвакуированы чиновники, – это город Самара», - отмечено в публикации.
Как сообщается в сообщении, путин, члены его семьи, и просто приближенные к нему люди уже давно прячутся в бункерах на Алтае: но недавно и другие чиновники получили предупреждение о возможной эвакуации в случае срочно необходимости.
«Под срочной необходимостью имеется в виду, в том числе, появление угрозы применения против россии ядерного оружия. В соответствии с планом, эвакуированы будут и семьи чиновников», - подчеркнуто в публикации.
Как отмечает «Утро февраля», данная опция доступна лишь высокопоставленным руководителям, а чиновникам рангом ниже придётся в случае чего быть там, где они и были.
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