Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, что россияне идут на войну из соображений материальной выгоды, а украинцы – борются за свободу.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневий».

«Если мы хотим быть украинцами, то мы обязаны отказаться от мифов и нарративов «русского мира». Мы воюем за то, чтобы наша мечта о настоящей Украине обрела плоть и кровь и получила новый ритуал, который у нас возникнет в результате нашей обязательной победы над русскими и их строем», - отметил Александр Новохатский.

По мнению эксперта, когда россиянин идёт воевать против Украины, то им руководит мотив собственной материальной выгоды, а украинец идёт на войну с мыслью о том, как он любит свою страну и хочет защитить её от оккупации.

«На самом деле мы сегодня бьемся именно за волю, а не государство или социальную систему. Мы бьемся за свое внутреннее состояние правды. Очень четко идёт разграничение между русским и украинским мирами именно в вопросах военного подхода», - подчеркнул Александр Новохатский.

Как отметил эксперт, когда Украина победит, то она получит то, за что боролась – свободу и будущее.

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