Государственная экологическая инспекция в Сумской области обследовала территорию Шосткинского района, которая пострадала от действий Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Речь идет о лесном массиве Очкинского лесничества ГП "Свесское лесное хозяйство". В ночь на 13 мая 2022 года российские оккупанты нанесли 2 ракетные удары по лесу вблизи с. Очкин Шосткинского р-ну.

В результате было уничтожено по меньшей мере 172 дерева преимущественно хвойных пород. По расчетам государственных инспекторов, общая сумма убытков, нанесенных в результате уничтожения лесных насаждений, составляет 2 079 751 грн.

Кроме того, Инспекция ждет получения нормативно денежной оценки земель для дальнейшего расчета убытков, причиненных их засорением.