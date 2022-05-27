Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Цинизм ситуации в том, что на так называемом «УКРАИНСКОМ ЗАВТРАКЕ», который состоялся в Швейцарии, Президент Украины выступает с Киева, а народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и члены правительства и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.

У меня вопрос:

- а кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?

- и какова реальная польза от чиновничества, которое откомандировали в, недешевую для бюджета воюющей страны, Швейцарию?

Самое циничное, что в Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, которые до сих пор держат свои деньги либо в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами восстановления Украины!

Напомню, что сейчас большинство работников образования, культуры, здравоохранения... получит 2/3 своей зарплаты или находится в вынужденных отпусках, потому что война!

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Враг пытается отрезать подразделения ВСУ от основных сил: как изменилась ситуация на передовой

Стало известно, где сейчас эвакуированные с "Азовстали" бойцы и что их ждет: "Применения пыток нет"

За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь

"В своем приходе командуйте": скандал вокруг "Святой Джавелины" набирает обороты
Показать еще

А чиновники спокойно оформляют заграничные командировки, выдающихся депутатов, включая почти запрещенной партией кума Путина, выпускают за границу, чтобы отдохнули со своими семьями...,когда остальных мужчин выезд за границу запрещен?!

У нас точно правовой режим ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ для ВСЕХ или только для НАРОДА?

А правильно, справедливо и по-государственному было бы инициировать и проводить ВСЕМИРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ по ВОССТАНОВЛЕНИЮ УКРАИНЫ в ИРПЕНЕ, ЧЕРНИГОВЕ, БУЧЕ, ХАРЬКОВЕ, ДНЕПРЕ, КРЕМЕНЧУГЕ, ЗАПОРОЖЬЕ…