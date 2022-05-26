Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

«Амулет, который я бы рекомендовала мужчинам, это прототип начального христианства, когда ещё не ушло язычество: волчья голова и дальше крест – называется «Крест Олафа». Это соединение двух мощнейших направлений: язычество и христианство», - отметила Анастасия Казачок.

По словам таролога, волк на этом кресте выступает в качестве атрибута защиты. Как отметила Казачок, главная особенность этого креста заключается в том, что этот крест равносторонний, а не такой, как, например, православный, на котором распяли Иисуса.

«Иногда бывает эмоционально сложно носить крест с распятием. «Крест Олафа» это земной, защитный крест. Этот крест даёт звериное чутье на многие вещи: ты не просто чувствуешь себя защищенным, а глубоко понимаешь суть ситуации», - подчеркнула Анастасия Казачок.

Как отметила таролог, такой крест может помочь мужчине, в том числе и в бою, потому что он обладает сильным защищающим эффектом.

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