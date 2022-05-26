Специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа рассчитали ущерб за загрязнение атмосферного воздуха по фактам пожаров на нефтебазах, находящихся на территориях Житомирской и Ровенской областей

Они были повреждены в результате ракетно-бомбовых ударов агрессора. Сумма ущерба, нанесенного окружающей природной среде Украины, составляет почти 225 млн гривен. Речь сейчас идет о трех объектах.



Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.



Госэкоинспекция напоминает, с целью расчета причиненного ущерба российскими войсками и дальнейших репараций, специалисты Оперативного Штаба при Госэкоинспекции разработали «Методику расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба», утвержденная Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 13.04.2022.

Использование данной Методики позволяет Инспекции начислять ущерб за загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществам, которые выделяются во время горения (складов горюче-смазочных материалов, лесных пожаров и т.д.), а именно: оксиды азота, аммиак, сернистый ангидрид, бензапирен, оксиды углерода, металлы и их соединения, которые негативно влияют на качество атмосферного воздуха и вредят здоровью людей.