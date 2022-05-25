Государственная экологическая инспекция в Сумской области передала в органы прокуратуры расчет убытков, которые были нанесены окружающей среде Украины, вследствие военной агрессии российских военных. Общая сумма ущерба окружающей среде Украины по данному случаю составляет 1 887 044 грн, пишет Znaj.ua.

Об этом сообщает прессслужба ведомства.

Так, 18 марта 2022 года оккупант из артиллерии обстрелял территорию ООО «ОП «Полисан» в одной из промышленных зон города Сум. В результате произошло возгорание складов с лакокрасочными материалами. Во время пожара произошло загрязнение атмосферного воздуха токсичными продуктами горения.

На основании методики, разработанной Оперативным Штабом при Госэкоинспекции и утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 13.04.2022, государственные инспекторы вычислили ущерб, причиненный государству в результате неорганизованного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате артобстрела.

Материалы дела будут приобщены к обобщенным материалам для дальнейших репараций из Российской Федерации.