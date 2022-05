Как написали у себя в Фейсбуке арт объединения Kailas-V, им очень обидно что власть стала " на сторону Средневековья и нарушения прав художников на самовыражение!”.

“Обидно, что Совет церквей, как в российской федерации, диктует свою волю не только в том, что касается церквей и культовых сооружений, но и делает заложниками весь город, потому что им мерещится какая-то "оскорбление чувств верующих". Не московская ли церковь обиделась? Это вполне в их духе! И почему не оскорбляют их ракеты и снаряды, которые летели в город, а оскорбляет такое абстрактное проявление благодарности нашим защитникам?”, - написали они.

Напомним, краткая история бренда: Канадец с украинскими корнями Кристиан Борис создал мем «Святой Джевеліни» еще за несколько недель до войны и начал продавать наклейки с этим образом в Канаде и США с целью отправлять все вырученные средства на благотворительную помощь Украине. За месяц после начала войны, удалось насобирать более 1млн долларов. Сейчас эта сумма перевалила 2 млн. Бренд уже пожертував средства организациям Help Us Help, 2402 и недавно запартнерился с Ukrainian World Congress, чтобы закупать защитное оборудование для военных