Украина является неотъемлемой частью Европы и демократического мира и должна быть в центре системы международной безопасности.

Об этом сообщает пресс-Центр КУП НАНУ.

Государству нужны инновационные инструменты в сфере выявления скрытой и недостоверной информации. Итак, актуальным направлением дальнейшего развития в сфере безопасности является эффективное и высокопрофессиональное внедрение инновационных систем детекции лжи и компьютерных полиграфов.

Весомый вклад в разработку актуальных методик и технологий применения систем детекции лжи и полиграфов в сфере безопасности сделано известными отечественными учеными и ведущими специалистами США, Европы и других стран, что предопределяет дальнейшее системное развитие и внедрение инновационных технологий в соответствии с международными стандартами рекомендованными ASTM International, согласно ресурсов и научно-методических рекомендаций American Polygraph Association (APA) в Украине.

Наш аспирант Киевского университета права НАН Украины, который является сертифицированным, дипломированным в США, практикующим полиграфологом, членом UK Polygraph Association (UKPA), координатором международного проекта безопасности (Украина, Евросоюз и США) – Сергей Дмитриевич Казьмірук подготовил цикл профильных научных работ, профессиональных методик, профессионально адаптированные и актуализированные для украинского законодательства, терминологии, ментальности и требований современности. Он успешно работает над диссертационной работой «Внедрение систем детекции лжи с применением компьютерных полиграфов в Украине (уголовно-правовое исследование)» под руководством профессора кафедры международного права и сравнительного правоведения Хорватовой Оксаны Олеговны.

С начала развития полиграфологии в Украине Хорватова А. А. профессионально и системно исследует такую тематику и лично поддерживает научные и деловые связи с ведущими специалистами в США и международным профессиональным обществом. В частности, после успешного окончания «Marston Polygraph Academy» в США Сергей Казьмірук неоднократно докладывал на профессиональных семинарах, круглых столах и проводил мастер-классы на темы выявления скрытой и недостоверной информации и применения компьютерного полиграфа, что служило популяризациї и развития полиграфологии, как науки в Украине и мире.

КУП НАН Украины протяжении развития науки детекции в Украине координирует исследования в сфере применения компьютерного полиграфа и способствует развитию этого сложного направления в интересах общества и нашего государства. Итак, на время применения систем выявления скрытой и недостоверной информации и применения компьютерных полиграфов с использованием лучшего отечественного опыта, международной практики и дальнейшего развития юридической науки в условиях военного положения.