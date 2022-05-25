Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сколько будет продолжаться помощь от доноров? Если откровенно, то она продлится долго. Мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать собственные экономические потребности и вести войну. Во многом поставки вооружения означают характер ведения боевых действий в Украине», - отметил Юрий Вигиринский.

По словам эксперта, сейчас Украина получает очень хорошую помощь от Запада, в том числе и наша армия: в зависимости от того, как будет поставляться оружие, будут проводиться контрнаступления украинских военных.

«Если поставки тормозят, то наступательные операции при отсутствии средств, наверное, не будут столь быстрыми и интенсивными, как ожидают украинцы. Также, мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война, и как следствие не можем прогнозировать, сколько времени нужно будет по 5-7 млрд долларов ежемесячно, чтобы финансировать собственные расходы», - подчеркнул Юрий Вигиринский.

Как сообщала Politeka, высокоточные ракеты уже заканчиваются: оккупантам приходится менять тактику.

Популярные статьи сейчас

ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."

"Станет их последним большим наступлением": россияне терпят новый провал, их цели становятся все меньше

Мобилизация в Украине: эксперт предупредил о расширении армии до миллиона человек, кого призовут на службу

"Захур не покупал истребители для ВСУ": Самая богатая певица Украины объяснила, каким образом самолеты появились у защитников

НБУ ввел новые правила с 24 мая: каким будет курс валют и где теперь можно обменять гривну
Показать еще