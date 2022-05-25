Такое мнение он высказал в интервью Илье Пономареву и Татьяне Мартыновой в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, недостаточно заявить, что ты против войны. Нужно отречься от нынешней России, считает Михаил Шейтельман.

«И мне кажется, что, чем дольше и лучше их душить, тем больше вероятность (успеха, - ред.). Потому что есть косвенное подозрение, что олигархические группировки пытаются договориться с Западом с одной стороны и с Украиной – с другой стороны, а дальше что-то сделать с россией – с третьей. То есть это такой дополнительный сценарий. Главный сценарий – смещение путина под названием Патрушев или еще кто-то, но есть и второй сценарий. К примеру, Дерипаска, который с первых дней выступил против войны последовательно и много раз, не сидит в тюрьме за это. Есть Абрамович, который с первого дня принимает активное участие в переговорах, пытаясь что-то из этого вырулить. И эти люди, они умеют работать вместе. И мне кажется, эти люди играют свою игру и они пытаются некоторое соглашение достичь с Западом и с Украиной, которое попытаться потом продать Путину, а если не получится, то кому смогут продать. И их совершенно не волнует война и погибшие люди», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.