Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».
«Даже сегодня встречаются люди, которые говорят «Вот если бы не все Майданы, то не было бы такой трагедии…». За этим стоит длительная генетическая память украинцев», – отметил Мирослав Маринович.
По словам публициста, раньше украинцев, мысливших таким образом, было больше, потому что так на них повлияли особенности истории отношений Украины с россией.
«В сознании украинцев осталось чувство опасности ссориться с россией. Однако я убежден, что избежать войны было невозможно. Если и есть вина украинцев, то только в том, что они выглядели в глазах россии, как легкая добыча, потому что раньше мы были разорваны», - подчеркнул Мирослав Маринович.
По мнению эксперта, сейчас Украина объединилась – больше нет разорванности народа на несколько лагерей и это один из самых болезненных аспектов для россии.
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«Путин демократии не понимает, поэтому для российской элиты это всегда было стимулом – «надо набросить на «х*хлов» уздечку и тогда будет порядок…». Здесь работает столетний инстинкт: россия так или иначе пошла бы войной, что бы мы не делали», – сказал Мирослав Маринович.
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