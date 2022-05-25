Об этом стало известно в новом выпуске на канале My.ua.

«Весь вопрос в том, как долго затянется война. По оптимистическому сценарию, если нам будет достаточно дано оружия, то активная фаза действий будет продолжаться до середины ноября. По пессимистическому сценарию – до конца года. И это только будет определять», - сказал Тарас Загородний.

Поэтому, по его словам, прогнозировать, как будет в 2023 году – сложно сказать.

«Трудно прогнозировать что-либо в стране, когда идет война. Всё зависит от того, с каким результатом закончится война. Подсчет убытков, сколько останется городов уцелевших, сколько людей останется в стране. Есть опасность большая, что многие сейчас уехали из страны, какие-то могут уже не вернуться», - заявил он.

Тарас Загородний добавляет, что многие украинцы поехали в Европу и задают вопросы, а в каких вопросах Европа настолько лучше Украины. По его словам, украинцы поняли, что Украина во многих вопросах лучше Европы.

«Конечно, есть риски. Но уже существующие вызовы можно сказать, что нужно восстанавливать инфраструктуру, брать деньги, проводить реиндустриализацию. Все будет строиться вокруг строения безопасной страны. То есть, это ВПК должен заработать, это сколько ракет у нас будет, залить бетоном границы, фортификационные сооружения, интеграция украинской армии в общество, которое станет частью общества», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Геннадий Друзенко начал собирать средства на мобильный бронированный госпиталь для военных.





