Об этом стало известно с видео на канале председателя Наблюдательного Совета ПДМШ, юриста Геннадия Друзенко.
«Добрый день всем! Я Андрей Хлывнюк – вокалист группы «Бумбокс», рядовой «Туаро. Знакомьтесь, это у нас ПДМШ им. Пирогова на позывной «Первый», - знакомит Андрей Хлывнюк зрителей с Геннадием Друзенко.
Геннадий Друзенко написал, что медикам-добровольцам крайне необходим бронированный эвакуационный транспорт.
«Наличие бронированных «лошадок» в ПДМШ значительно снизит риски для медиков и раненых бойцов, которых мы эвакуируем из красной зоны», - написал он.
Лидер группы «Бумбокс» призвал всех помогать украинским медикам на передней линии фронта, спасающим раненых украинских защитников.
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«Нам нужна ваша поддержка. Буквально тебя! Твоя поддержка, потому что медикам на передовой нужна броня. Не где-то далеко, а именно на передок», - обращается Андрей Хлывнюк к зрителям.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что известный украинский певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук передал бойцам ВСУ «подарок» от Илона Маска.