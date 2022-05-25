Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк призвал поддержать и помочь украинским медикам на передовой и обеспечить Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова бронированным эвакуационным транспортом.

Об этом стало известно с видео на канале председателя Наблюдательного Совета ПДМШ, юриста Геннадия Друзенко.

«Добрый день всем! Я Андрей Хлывнюк – вокалист группы «Бумбокс», рядовой «Туаро. Знакомьтесь, это у нас ПДМШ им. Пирогова на позывной «Первый», - знакомит Андрей Хлывнюк зрителей с Геннадием Друзенко.

Геннадий Друзенко написал, что медикам-добровольцам крайне необходим бронированный эвакуационный транспорт.

«Наличие бронированных «лошадок» в ПДМШ значительно снизит риски для медиков и раненых бойцов, которых мы эвакуируем из красной зоны», - написал он.

Лидер группы «Бумбокс» призвал всех помогать украинским медикам на передней линии фронта, спасающим раненых украинских защитников.

«Нам нужна ваша поддержка. Буквально тебя! Твоя поддержка, потому что медикам на передовой нужна броня. Не где-то далеко, а именно на передок», - обращается Андрей Хлывнюк к зрителям.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что известный украинский певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук передал бойцам ВСУ «подарок» от Илона Маска.