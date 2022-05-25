Об этом стало известно с видео на канале председателя Наблюдательного Совета ПДМШ, юриста Геннадия Друзенко.

«Добрый день всем! Я Андрей Хлывнюк – вокалист группы «Бумбокс», рядовой «Туаро. Знакомьтесь, это у нас ПДМШ им. Пирогова на позывной «Первый», - знакомит Андрей Хлывнюк зрителей с Геннадием Друзенко.

Геннадий Друзенко написал, что медикам-добровольцам крайне необходим бронированный эвакуационный транспорт.

«Наличие бронированных «лошадок» в ПДМШ значительно снизит риски для медиков и раненых бойцов, которых мы эвакуируем из красной зоны», - написал он.

Лидер группы «Бумбокс» призвал всех помогать украинским медикам на передней линии фронта, спасающим раненых украинских защитников.

Популярные статьи сейчас

ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."

Мобилизация в Украине: эксперт предупредил о расширении армии до миллиона человек, кого призовут на службу

Откроются ли школы в Украине 1 сентября: в Минобразования дали неутешительный ответ

"Исчезнет в санатории": названо имя того, кто может заменить Путина уже в 2023-м

У Зеленского есть план Б: кто будет руководить Украиной, в случае гибели президента
Показать еще

«Нам нужна ваша поддержка. Буквально тебя! Твоя поддержка, потому что медикам на передовой нужна броня. Не где-то далеко, а именно на передок», - обращается Андрей Хлывнюк к зрителям.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что известный украинский певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук передал бойцам ВСУ «подарок» от Илона Маска.