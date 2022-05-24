Экономист и политик Андрей Илларионов рассказал, почему Украине важно вернуть все свои территории.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«За последние 3 месяца войны в украинском обществе сложился консенсус, по крайней мере, среди тех, кто имеет отношение к военным действиям, и этот консенсус заключается в том, что Украина должна освободить всю оккупированную территорию до состояния на 2013 год», - отметил Андрей Илларионов.

По словам эксперта, президент Украины заявляет, что его приоритет – это возращение украинских границ до состояния на момент 23 февраля 2022 года, и это создает некоторые вопросы в обществе.

«Военные эксперты считают, что если не произвести освобождение всей территории, то этот плацдарм, который занят российскими оккупационными войсками, точно будет использован путиным для новых атак на Украину», - подчеркнул Андрей Илларионов.

По мнению эксперта, если Украина не вернет себе все свои территории, включая и Крым и Донбасс, то война может повториться через какое-то время.

«Важна не только победа в этой войне, а и гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии безопасности надо понимать, как состояние дел, которое исключит или существенно снизит вероятность новых атак со стороны путина на территорию Украины. Поэтому, устойчивое повторение президента Украины о возращении к границам 23 февраля ничего не вызывает, кроме изумления», - сказал Андрей Илларионов.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту.

Также Politeka сообщала, что украинцам объяснили, почему нельзя забирать в армию всех подряд: «Война имеет жесткую математику».





