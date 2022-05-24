Система власти в россии построена таким образом, что даже моментальное исчезновение вождя совершенно не автоматически приведёт к изменению строя.

Такое мнение Василию Звереву и Ольге Волковой в эфире канала «Утро Февраля» высказала российская журналистка Мария Строева.

«Мы все последние годы с особым сладострастием представляем себе картины суда над путиным. Но ситуация сейчас такова, что в действительности сейчас наверное нет в мире никого, кто бы мог сказать, что есть такой вот план и вот так мы сменим эту власть. Вертикаль власти построена так, закольцована и зажата эта система, которая одним слоем мажет все общество, и завязана так плотно, что даже если предположить, что путина заберут марсиане, совершенно не факт, что та самая прекрасная россия будущего наступит. Понятно, что уничтожение нынешнего строя неизбежно, вопрос времени», - заявила она.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.





