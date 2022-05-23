Оппозиционное российское издание «Утро Февраля» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Центральный банк россии готовится вводить некоторые ограничения из-за неспособности выполнить международные финансовые обязательства.

Как стало известно, речь идет о запрете на снятие наличных средств с банкоматов и досрочное прекращение вкладов.

В материале сказано, что проект документа, который адресован участникам рынка ценных бумаг и ограничивает лимит на снятие средств, запрещает досрочное прекращение вкладов и еще несколько сюрпризов, уже подписан главой Центробанка рф Эливирой Набиуллиной.

Далее приводим текст документа без изменений.

«В связи с ожидаемыми 27 мая 2022 года временными затруднениями по выполнению международных финансовых обязательств, которые возникли вследствие незаконных и преступных действий руководства США по уничтожению экономики Российской Федерации и отказа от принятия выплат зарубежными партнерами, а также из-за невыплаты Министерством финансов Российской Федерации по купонам еврооблигаций (Международный идентификационный код ценной бумаги RU000A1034K8; RU000A0JWHA4), Банк России настоятельно рекомендует следующие изменения в регулярной политике относительно Банка ВТБ (ПАО) и Публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» (далее кредитные организации), как ключевых организаций, осуществляющих операции по выплате пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений», - сказано в сообщении.

На основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 30.12.2021 N 484-Ф3, ограничив выдачи срочных вкладов суммой не более 1 миллион рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных средств с банкоматов в размере не более 50 000 рублей в месяц начиная с 01.06.2022 года, запретить досрочное прекращение вкладов, а также установить максимальную ставку по вкладам на уровне двух третей соответствующей по сроку и валюте вклада средней арифметической процентной ставки. На основании статьи 24 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 01.04.2022 N 77-ФЗ) обязать данные кредитные организации внести соответствующие коррективы в планы восстановления финансовой устойчивости, в том числе предусмотреть ограничения на выплату дивидендов, удовлетворение требований участников кредитных организаций, произведение компенсационных и стимулирующих выплат.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что на президента россии владимира путина было покушение после начала войны против Украины.





