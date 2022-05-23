В течение прошлой недели за нарушение требований природоохранного законодательства специалисты Госэкоинспекции рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, на сумму более 6,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.



В частности специалистами ГЭИ проведено 51 мероприятие контроля, а также составлено 174 протокола об административных правонарушениях. Нарушители в добровольном и принудительном порядке в государственный бюджет Украины оплатили ущерб на сумму 375 тысяч гривен.

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства было зафиксировано в Кировоградской области Инспекцией Приднепровского округа, где произведен расчет ущерба на сумму 1,76 млн гривен за незаконный вылов водных биоресурсов на Каменском водохранилище г. Днепр. Материалы дела направлены правоохранительным органам.

В то же время за незаконную вырубку 70 деревьев, которая была обнаружена на территории города Новомиргород Кировоградской области, инспекторами проведен расчет убытков на сумму более 1,05 млн гривен. Материалы дела, с признаками уголовного правонарушения, направлены в СПД №1 (пгт Александровка), ОП №1 (м. Знаменка) Кропивницкого РУП ГУНП в Кировоградской области.

Кроме того, на Полтавщине специалистами Центрального округа проведен расчет ущерба на сумму более 2,7 млн гривен за грубое нарушение правил рыболовства гражданином, который выловил рыбы в количестве 1304 шт. с резиновой лодки запрещенными орудиями ловли на Каменском водохранилище в админграницах С. Самусиевка Кременчугского района. Материалы направлены в Кременчугское РВП ГУ НП в Полтавской области.