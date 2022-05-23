Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».
«Много уже есть наработанных механизмов, но это не так просто. 24 марта проходил саммит Европейского союза и там было принято решение о создании трастового фонда для Украины, который уже понемногу наполняется», - сказал Валерий Клочок.
По словам эксперта, по последним исследованиям, на восстановление инфраструктурных потерь в Украине нужно около 100 млрд долларов.
«Если учесть недополученную выгоду, то ущерб называют до 1 трлн долларов. У нас годовой ВВП – 200 миллиардов, так называли до начала горячей фазы войны», - подчеркнул Валерий Клочок.
Как отметил политолог, 100 млрд долларов – это достаточно большая сумма для Украины. По словам эксперта, сейчас разрабатывается проект, который позволит арестованные активы российских олигархов передавать в эти трастовые фонды.
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«Деньги можно будет использовать на оружие, социальные нужды и прочее», – подчеркнул Валерий Клочок.
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