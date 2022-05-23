То что сейчас происходит в Украине – это крупнейшее историческое событие после Второй мировой войны.

Об этом в интервью Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля» сказал российский политолог, публицист, кандидат физико-математических наук Андрей Пионтковский.

По его словам, победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мира.

«Все обратили внимание, что наибольшую поддержку в Западном мире Украина получает от Великобритании. И это не случайно, англичане видят в сегодняшней Украине свою романтическую историческую молодость. 1940 год. Англия один на один сражается с Гитлером. И 2022 год. Украина один на один сражается с Путиным. Эти параллели совершенно очевидны. И они обусловили такую сильнейшую поддержку Украины прежде всего Великобританией. И Зеленский оказался чрезвычайно адекватен вот этой роли – лидера сражающейся нации с жесточайшим врагом всего западного мира», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.