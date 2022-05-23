Публикуем часть дневника Богдана Василенко, который распространяет онлайн-издание «Утро Февраля».

Девятая часть дневника поведала о природе второй половины мая и боевом товарище по фамилии Данилов. Журналист пишет, что 19 мая тревожно было в последнее время на направлении Гуляйполя, в 20 километрах от украинских позиций. По словам Богдана Василенко, об этом им каждое утро сообщает взводный — любитель делиться новостями.

«Куда пойдет эта орда — пока неизвестно. Голоса командиров призывают из рации быть начеку: — Внимание! Всем усилить бдительность! Возможна атака врага! Усилить бдительность!», - пишет Богдан Василенко.

Журналист детально описывает природу второй половины мая.

«Уже вторая половина мая. Природа отцветает белыми шапками боярышника, щебечет голосами птиц, которых я никогда не видел в пригородных запорожских лесах. Ночью нашу рощицу наполняют трели соловьев, они соревнуются в пении друг с другом и не обращают внимания на «выходы» и «приходы» артиллерии», - написал он.

Богдан Василенко рассказал, что на опушке, у кромки зеленого поля, он нашел жилище хомяка. Нашел, продолжает он, случайно — выставил солнечную станцию над незамеченным запасным выходом из его норки.

«Грызун, обидевшись за вторжение, за пару часов сгрыз зарядные провода телефонов, шнур аккумулятора и приступил к резиновой ручке чехла от станции. Только мое своевременное появление спасло устройство от полного уничтожения. Потом я еще долго слышал смешки в свой адрес насчет хомяка-диверсанта и упреки в испорченном имуществе бойцов», - пишет он.

В конце журналист поведал историю товарища Данилова, а также акцентировал на незаменимости украинских волонтеров, которые не устают отправлять на фронт вкусное питание.

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