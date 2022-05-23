Об этом в интервью Питеру Залмаеву и Любови Завальнюк в эфире «Утро Февраля» сказал председатель Общественной лиги «Украина – НАТО» Сергей Джердж.
«Вступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы. Мы видим, как сегодня Украина защищает свою страну, защищает Европу, в то время, как некоторые даже страны НАТО ничего не делают для противодействия России. Или даже вставляют палки в колеса», - заявил он.
Россия – страна-оккупант, начавшая полномасштабную войну против Украины, уже шантажировала Европу и мир топливным кризисом. Сейчас у преступников в планах еще и спровоцировать продовольственный кризис.