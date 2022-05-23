Об этом в интервью Питеру Залмаеву и Любови Завальнюк в эфире «Утро Февраля» сказал председатель Общественной лиги «Украина – НАТО» Сергей Джердж.

«Вступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы. Мы видим, как сегодня Украина защищает свою страну, защищает Европу, в то время, как некоторые даже страны НАТО ничего не делают для противодействия России. Или даже вставляют палки в колеса», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.











