Об этом в интервью Татьяне Мартыновой в эфире канала «Утро Февраля» сказал полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула

«Чтобы этого не случилось, их сейчас бросают в первые эшелоны. Вот такая «Алгебра совести» россиян. И дальнейшие события в россии уже давно предопределены. И поэтому путин, с одной стороны, хочет заморозить этот конфликт и зафиксировать за собой те территории, на которые они ввели войска, и остановить войну. А с другой стороны, он хочет, чтобы эта война продолжалась, потому что так он дольше будет у власти. Такой вот парадокс», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.





