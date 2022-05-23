Народный депутат Украины Валентин Наливайченко объяснил, что тотальной мобилизации в россии не стоит ожидать, потому что россияне начали догадываться, что их обманули о «величии» российской армии.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».

«Не будет никакой тотальной мобилизации (в россии, - Ред.), потому что та картинка, которую создал путинский режим пропаганды, это «смотрите с дивана, как сверхмощная армия уничтожит всех нацистов» – оказалась ложью», - отметил Валентин Наливайченко.

По словам депутата, чем дольше будет идти война, тем сильнее будет разрушаться картинка «мощной российской армии» в головах россиян, потому что уже сейчас множеству российским матерям приходят известия о гибели сыновей.

«Десятки тысяч погибших уже не скрыть. В первый месяц самая большая тайна россии была – «а сколько погибло в войне?». Мы транслируем более 28 тысяч погибших (российских военных, - Ред.) и это только речь идет о военнослужащих, а сколько еще печально известных вагнеровцев», - подчеркнул Валентин Наливайченко.

Как отметил эксперт, российская армия абсолютно советская по системе вооружения, тактике и стратегии действий.

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