Известный журналист Евгений Плинский рассказал, кого вскоре может назначить Шмигаль на должность главы таможни. Данную информация обнародована на его Telegram-канале "Грязные игры", пишет Znaj.ua.

Свой рассказ он начинает с фигуры бывшего замглавы Херсонского облсовета Виталия Булюка. О его "деятельности" в свое время во всех деталях рассказывало издание "Наши деньги".

Как утверждает журналист, Булюк, находясь на посту, владел таможенным терминалом в Херсоне и имел судьбу и аэропорта. С началом войны, как утверждает журналист, он перешел на сторону России.

Также, по предоставленной им информации, чтобы таможня не выскользнула из рук Булюка, пока тот в облсовете, на должность заместителя главы таможни был назначен Иван Бережнюк. По мнению журналиста, он входит в группу, которая контролировала таможню.

Глинский также отмечает, что кресло под нынешним главой таможни начало качаться и есть высокая вероятность, что на должность вместо Вячеслава Демченко будет назначен Иван Бережнюк. журналист говорит, что Шмигалю его уже представили как хорошего специалиста, кроме того, его поддерживают деловые круги Львову.

Евгений Плинскький говорит: "Если это произойдет, то, скорее всего, в условиях военного времени Кабмин просто передаст таможню в управление группе лиц, патриотическая позиция которых читается на примере Булюка".