Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Завершилась 139-сессия МОК в Лозанне. И несмотря на надежду на исключение России из олимпийского движения, президент МОК Томас Бах наоборот обосновал отказ от введения санкций не только против всех российских спортсменов, но и против членов МОК от России. Мол "спецоперацию", в понимании войну, начинал не русский народ, не российские спортсмены и не члены МОК от России.

Напомню, что вчера в заседании 139-сессии МОК приняли участие " невинные и политически нейтральные» члены МОК от России - полковник российской армии Исанбаева и фанат Путина, известный своими хамскими высказываниями против звездных теннисисток, Тарпищев!

Соответственно и решение о запрете участия российских спортсменов в Летних Олимпийских играх в Париже-2024 не было принято!

Наверное чиновникам МОК не хватило аргументов для решения об исключении России из олимпийского движения, потому что они:

- до сих пор считают кровавую войну российской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины»спецоперацией";

- забыли, что Россия уже ТРИ РАЗА нарушила общепризнанный принцип ОЛИМПИЙСКОГО ПЕРЕМИРИЯ (в 2008 году во время Олимпийских Игр в Пекине начала войну против Грузии, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи начала аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, в 2022 году накануне Паралимпийских Игр в Пекине - начала полномасштабную войну против Украины).

- не знают, что Российская армия продолжает убивать тысячи украинцев, среди которых уже 151 спортсмен и уничтожать больницы, школы, музеи, церкви и СТАДИОНЫ и ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ…

Убежден, что требование об исключении России из олимпийского движения и запрет участия в международных соревнованиях всех российских спортсменов должно оставаться актуальной и важной задачей для всего спортивного сообщества Украины.

Попутно предлагаю официально пригласить президента МОК Томаса Баха и членов исполкома посетить Чернигов и осмотреть разбомбленные «невинным русским народом» во время проведения «освободительной спецоперации» Центр олимпийской подготовки, детско-спортивную школу и стадион «Десна».

И уже как историк хочу дать совет нынешнему главе МОК не повторять печальную историю, которая случилась с почетным президентом МОК Пьером де Кубертеном. Как известно, он в последние годы своей жизни слишком активно поддерживал Олимпиаду в Берлине 1936 года и ее организатора Адольфа Гитлера. После Второй мировой войны МОК признал, что действия Кубертена перед и во время Гитлеровской Олимпиады были неправильными и принесла извинения всему миру за то, что МОК вообще позволил проводить Олимпиаду в нацистской стране времен Гитлера.

Поэтому, помним историю и уроки олимпийского движения!

ПОБЕДИЛИ НАЦИЗМ Гитлера - ПОБЕДИМ и РАШИЗМ Путина!