Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Единственный способ остановить рф – нанести им военное поражение, по крайней мере, на территории Украины. Я не сторонник того, чтобы освобождать кого-то от тирании (российские территории, - Ред.): если хотят освобождаться, то пусть это делают сами, а наша задача освободить свою землю», – отметил Валентин Гладких.

Как отметил эксперт, если ускорение процесса освобождения всех украинских территорий будет стоить большего количества жертв среди военных и цивильных, то это того не стоит, а если мы этого достигнем позже, но с меньшими жертвами, то так будет лучше.

«Я хотел, чтобы цена победы в аспекте человеческих жизней была минимизирована», - подчеркнул Валентин Гладких.

По словам эксперта, россия неадекватно оценила силы «второй армии мира», а поскольку президент Зеленский сейчас один из самых популярных людей в мире, Украина имеет чрезвычайную поддержку, что поможет нам победить.

Как сообщала Politeka, Геннадий Друзенко заявил: Я не верю, что ложью, можно выиграть войну за правду.

Также Politeka публиковала слова Юрия Подорожнего: Давление на российскую федерацию будет усиливаться со стороны Запада.