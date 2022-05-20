Политтехнолог Юрий Подорожный объяснил, что Европе нужно как можно скорее вводить эмбарго на российские энергоносители.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Давление на российскую федерацию будет усиливаться со стороны Запада. Шестой пакет санкций немного затормозился из-за Венгрии, потому что она требует компенсаций за то, что откажется от российской нефти, но я думаю, что и с этим европейцы справятся», - сказал Юрий Подорожний.

По словам эксперта, если Европа до начала отопительного сезона летом не станет решать вопрос с энергоносителями, то этот вопрос все равно придется решать зимой, поэтому сейчас их ничто, кроме Венгрии, не останавливает уже принять эмбарго на энергоносители из россии.

«Чем быстрее Европа примет решение об эмбарго нефти и газа из российской федерации, то тем быстрее россия начнет ломаться в этой войне», - подчеркнул Юрий Подорожний.

Как отметил эксперт, продолжение агрессии против Украины только сильнее ударит по российской экономике, потому что Европа уже находится на полпути к отказу от российских энергоносителей, осталось только уладить вопрос с Венгрией, и шестой пакет санкций очень сильно ударит по российской экономике.

Как сообщала Politeka, главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть».

Также Politeka сообщала, что музыкант Шевчук резко высказался в сторону кремлевских агрессоров.





