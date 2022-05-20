Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Давление на российскую федерацию будет усиливаться со стороны Запада. Шестой пакет санкций немного затормозился из-за Венгрии, потому что она требует компенсаций за то, что откажется от российской нефти, но я думаю, что и с этим европейцы справятся», - сказал Юрий Подорожний.
По словам эксперта, если Европа до начала отопительного сезона летом не станет решать вопрос с энергоносителями, то этот вопрос все равно придется решать зимой, поэтому сейчас их ничто, кроме Венгрии, не останавливает уже принять эмбарго на энергоносители из россии.
«Чем быстрее Европа примет решение об эмбарго нефти и газа из российской федерации, то тем быстрее россия начнет ломаться в этой войне», - подчеркнул Юрий Подорожний.
Как отметил эксперт, продолжение агрессии против Украины только сильнее ударит по российской экономике, потому что Европа уже находится на полпути к отказу от российских энергоносителей, осталось только уладить вопрос с Венгрией, и шестой пакет санкций очень сильно ударит по российской экономике.
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