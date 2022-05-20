Об этом он рассказал в своем блоге.
«Я не верю, что враньем, можно выиграть войну за правду. Те вещи, которые мы называем, мы должны называть своими именами», - отметил Геннадий Друзенко.
По мнению эксперта, несмотря на то, что российское руководство очень плохо рассчитало силы и возможности украинской армии и их коррупционная составляющая сыграла нам на руку, мы не должны недооценивать врага. Геннадий Друзенко убежден: «Это серьезный враг, а сегодня идет тяжелейшая и кровавая война».
«На самом деле, нам нужно учиться искать причины в себе, а это требует максимальной честности. Я не говорю, что принятие правды гарантирует победу, но ее непринятие гарантирует поражение», - подчеркнул Геннадий Друзенко.
Юрист убежден, что, только объективно зная свои сильные и слабые места, можно преодолеть врага, а тотальная военная цензура, которую сейчас можно наблюдать в рф, только навредит, что обществу, что власти.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Доллар по 40 и резкий скачок цен: в Верховной Раде предупредили об ухудшении ситуации с курсом валют
"Это принципиальная позиция": в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с рф
Рф для войны в Украине ищет оружие по миру, Данилов раскрыл, насколько успешно: "Могу сказать..."
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
В целом, как отметил эксперт, цензура все же необходима, потому что неправильно представленная информация может только помочь врагу, но она должна быть в пределах нормы, чтобы не замыливать глаза.
«Мы действительно можем сделать себя лучше, поставив правильный «диагноз», - сказал Геннадий Друзенко.
Как сообщала Politeka, оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль.
Также Politeka сообщала, что в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителей: лишать гражданства.