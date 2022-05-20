Россия – страна-оккупант, начавшая полномасштабную войну против Украины, уже шантажировала Европу и мир топливным кризисом. Сейчас у преступников в планах еще и спровоцировать продовольственный кризис.

Об этом идет речь в материале онлайн-издания «Утро Февраля».

Как известно, россия заблокировала украинские порты, где на данный момент находится около 25 млн тонн зерна. Украина кормила около 400 млн человек по всему миру, но из-за блокировки портов, зерно и другие продукты питания могут не попасть в необходимом количестве на западные рынки.

Журналисты иностранных изданий сообщают, что путинская россия демонтирует инфраструктуру, необходимую для производства продуктов питания, и блокирует украинские порты, жизненно важные для доставки зерна из страны, известной как «житница Европы».

«В то же время западные политики пытаются предотвратить катастрофу пока еще не поздно. Так, Еврокомиссия утвердила стратегию «Маршруты солидарности», - сказано в материале.

Такими маршрутами планируется увеличить пропускную способность автомобильного и железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС. В первую очередь именно для импорта миллионов тонн украинского зерна.

Но надежда предотвратить рост цен и нехватку продуктов питания в мире еще есть. Об этом свидетельствуют планы Британии, которая продолжает поставлять Украине противокорабельное вооружение для усиления береговой охраны одесского побережья. Кроме того, США также рассматривают варианты поставки Украине техники для деблокады портов и Черного моря военным путем.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что появились обнадеживающие подробности по созданию спецтрибунала по преступлениям россии.





