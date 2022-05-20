Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Катерина Котенкова рассказала, что после формального повышения пенсий для работающих пенсионеров в апреле реальные выплаты они смогут получить уже в июне или в июле. Такое отложение, по словам журналистки, связано со сроками предоставления налоговой отчетности.

Катерина Котенкова напомнила, что трудоустроенным пенсионерам перечисляют пенсии раз в два года. Она пояснила, что если человек успел поработать два года после ухода на пенсию или после предварительного перерасчета пенсии, тогда он имеет право на новый перерасчет.

«За счет чего увеличится пенсия? Первое, по увеличению стажа, а это минимум два года за каждый год сверхнормативного стажа. Это как минимум 50 с копейками гривен. И по коэффициенту заработной платы», – рассказала Катерина Котенкова.

Она добавила, что если по увеличению стажа, пенсию перечислят всем работающим пенсионерам, то по зарплате надбавка будет не всем. По словам журналистки, если нынешняя зарплата работающего пенсионера ниже той, которую он получал при выходе на пенсию, то по зарплате ему пенсию не будут перечислять, потому что в таком случае она может оказаться ниже той, которую он сейчас получает.

«И только тем пенсионерам, у которых сейчас зарплата значительно выше, чем они получали на момент выхода на пенсию, пересчитают выплаты и по зарплате», - добавила Катерина Котенкова.

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