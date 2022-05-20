Об этом в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» сказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

По ее словам, путин не называет войну в Украине таковой, с целью не считать тех, кто попадает в плен, военнопленными.

«Ему почему-то кажется, что на них не распространяется Женевская конвенция. Но чтобы они там не пытались фальсифицировать, все равно для всего мира это война. И то, что они творят в Украине, не перестает быть военными преступлениями и подпадает под все международные законы. Другое дело, что привлечь их конкретно персонально к ответственности по международным законам будет не так просто. Но зато для правительства, которое будет после них, это будет хорошим способом договориться с мировым сообществом отдать виновников для привлечения к суду и договариваться о смягчении санкций», - заявила она.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.

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