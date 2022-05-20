Об этом у себя в Фейсбуке сообщил Андрей Андреев.
"Маленький анонс: ул. Авиаконструктора Антонова, 13, уже скоро появится еще один мурал.
Несмотря на войну, продолжаем серию муралов на нашей улице. Теперь тема философия - философия войны.
Спасибо нашим друзьям художникам за предложение именно сейчас воплотить такой проект в жизнь, а Ivan Lisovyi за помощь в организации. Мы с большой радостью предложили разместить этот рисунок именно здесь, ведь уже давно была идея сделать «аллею муралів» на улице Антонова.
Вскоре. Приходите любоваться. Украина победит!",- написал Андреев.
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