Об этом она рассказала на канале «My.ua».
«Избавиться сейчас (от негативных эмоций, - Ред.) очень тяжело, потому что еще нет безопасных условий. Когда психолог работает с клиентом, то первый пункт – чтобы человек находился в безопасности и только тогда можно будет что-то проработать», - отметила Ольга Иович.
По словам психолога, сейчас у людей преобладают три эмоции: страх, тревога и ненависть. Как она отметила, это абсолютно нормальные эмоции.
«Когда у нас есть конструктивная ненависть, то это нормально. «Я ненавижу то, что некоторые люди с нами делают» – это нормальная эмоция. Это говорит о том, что человек защищает свои границы», - подчеркнула Ольга Иович.
Как отметил психолог, люди не должны стесняться или беспокоиться из-за своих эмоций: во время войны страх, тревога и ненависть – это абсолютно естественная реакция организма на стресс.
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