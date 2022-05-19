Психолог Ольга Иович рассказала, что страх, тревога и ненависть во время войны – это естественные эмоции.

Об этом она рассказала на канале «My.ua».

«Избавиться сейчас (от негативных эмоций, - Ред.) очень тяжело, потому что еще нет безопасных условий. Когда психолог работает с клиентом, то первый пункт – чтобы человек находился в безопасности и только тогда можно будет что-то проработать», - отметила Ольга Иович.

По словам психолога, сейчас у людей преобладают три эмоции: страх, тревога и ненависть. Как она отметила, это абсолютно нормальные эмоции.

«Когда у нас есть конструктивная ненависть, то это нормально. «Я ненавижу то, что некоторые люди с нами делают» – это нормальная эмоция. Это говорит о том, что человек защищает свои границы», - подчеркнула Ольга Иович.

Как отметил психолог, люди не должны стесняться или беспокоиться из-за своих эмоций: во время войны страх, тревога и ненависть – это абсолютно естественная реакция организма на стресс.

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