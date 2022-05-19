Чтобы окончательно свергнуть режим в россии, нужно расшатывать этот процесс изнутри.

Об этом в интервью Любови Завальнюк и Андрею Сидельникову в эфире «Утро Февраля» сказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

«Даже если война каким-то образом закончится и путин выведет войска до отметки 24 февраля, это будет просто передышка. Империя сохранится, режим сохранится. И рано или поздно они потребуют куда-то идти дальше, потому что империя не может длиться без увеличения территорий. А значит этот режим и дальше будет представлять угрозу. Поэтому очень важно, чтобы снесли главного «Царя Горы» для изменения режима», - заявил он.

По его словам, необходимо расшатывать россию изнутри, чтобы окончательно свергнуть режим.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.