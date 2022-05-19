Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».
«россия – глобальный цивилизационный вор. Если вы посмотрите на то, кем они себя видят и чем они обосновывают свою псевдо историчность, то вы увидите обширный список украденного и чужого, и в первую очередь у нас», - отметил Остап Дроздов.
По словам эксперта, большая часть какой-либо российской атрибутики взята еще из Киевской Руси, к которой они не имеют никакого отношения.
«Как паразит, который селится в организме и за счет этого организма живет, так и россия живет за счет всего ворованного. Большинство великих империй (Британская, Римская и т.д.), они были велики за счет сильного культурного центра, который всегда, когда империя приходила на колонизированные территории, подтягивал колонии под себя», - подчеркнул Остап Дроздов.
Как отметил эксперт, россия – это противоположный пример таким империям: она не имеет своего собственно сформированного культурного центра – все культурные аспекты она позаимствовала у других народов: начиная с православия и Киевской Руси и заканчивая борщом.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Дверь вылетела на улицу: Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
Муж самой богатой певицы Украины впечатлил подарком для украинских воинов: "Приобрел и передал ВСУ..."
В ПриватБанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карточки: «К сожалению…»
Как сообщала Politeka, ВСУ готовы к контрнаступлению: эксперт раскрыл, на каком направлении это будет легче сделать.
Также Politeka сообщала, что Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и поразил кадрами без постановок.