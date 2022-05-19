Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Соловьевы, киселевы, скабеевы – это прослойка дерьма, которая сама не верит в то, что говорит. С приходом путина СМИ в россии уничтожались. С 2014 года на общей доле российского телевидения ежедневно выходит от 2 до 5 часов программ, где рассказывают «А что там у х*хлов?», - сказал Евгений Лесной.

По словам эксперта, российская пропаганда облучает зрителя своим количеством: на большинстве российских каналов хотя бы раз в день поднимается тема Украины с использованием своих пропагандистских методичек для разжигания ненависти.

«Телевидение обычно смотрят люди от 45 лет. Телевидение – это для ленивых, потому что, например, чтобы получать информацию в интернете, ее нужно искать», - подчеркнул Евгений Лесной.

Как отметил эксперт, из-за отсутствия у россиян навыков критического мышления, большинство из них верят во все, что пропаганда им предлагает на телеканалах, поэтому можно наблюдать маргинальные убеждения относительно Запада и желание, чтобы государство захватывало какие-то новые территории.

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