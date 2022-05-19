Те процессы, которые россияне пытаются насадить в Крыму на протяжении 8 лет, не действуют.

Об этом в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» сказала историк Гульнара Абдулаева.

«У крымских татар достаточно хорошая генетическая память. И 99% крымских татар, которые проживают на территории Крымского полуострова, ждут возвращения в Украину. Все эти процессы, которые пытаются насадить на протяжении 8 лет, они не действуют. Даже то поколение детей, которые уже пошли в школу и которым преподносят другую историю, все прекрасно понимают. Потому что у крымских татар есть определенная сплоченность, что мы должны сохраниться любым путем», - резюмировала она.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.