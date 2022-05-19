Об этом он рассказал в интервью онлайн-изданию «Утро Февраля».
По его словам, у украинцев есть преимущество в виде значительного количества подготовленных младших командиров, получивших к тому же сейчас дополнительный боевой опыт, в отличии от россии, которой так и не удалось создать корпус профессиональных сержантов и младших офицеров.
«Поэтому российские генералы и полковники в зимней кампании и лезли командовать вперед, из-за чего такое количество их и погибло. А украинцы, по-моему, не потеряли еще ни одного генерала», - заявил Павел Фельгенгауэр.
Война через некоторое время перейдет в войну на истощение, считает эксперт.
«Но войну на истощение россия не сможет выиграть никак, потому что может истощиться, причем довольно быстро», - добавил он.
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Павел Фельгенгауэр уточнил, что победить россии против коалиции 45 государств, которые помагают Украине, невозможно.
«Да что победить? Уцелеть в ней нельзя», - резюмировал он.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россии.