На этот раз он передал для военных автомобиль.

"Передали еще одну ласточку для наших военных из Сил специальных операций!

Через несколько дней этот пикапчик поедет на ноль - помогать ребятам защищать страну!

Искренне благодарны за помощь в закупке: Андрей Андреев, Ярослав Федорук.

А также всем кто по возможности забрасывал на мою карту. Всех обнимаю!

Отдельная благодарность Тарас Лилик за поиск, подбор, транспортировку и ремонт авто

Работаем дальше!",- написал Иван Лисовой у себя в Фейсбуке.

Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам

А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовой и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам

Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов