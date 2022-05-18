На этот раз он передал для военных автомобиль.
"Передали еще одну ласточку для наших военных из Сил специальных операций!
Через несколько дней этот пикапчик поедет на ноль - помогать ребятам защищать страну!
Искренне благодарны за помощь в закупке: Андрей Андреев, Ярослав Федорук.
А также всем кто по возможности забрасывал на мою карту. Всех обнимаю!
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Работаем дальше!",- написал Иван Лисовой у себя в Фейсбуке.
Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам
А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовой и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам
Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов