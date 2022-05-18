Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Я думаю, у нас будет рывок восстановления. В 2030 году Украина будет богатой и мощной европейской страной. Отстроим и заявим о себе, даже уже заявляем», - отметил Сергей Дойко.

По словам журналиста, он уверен, что через 10 лет Украина будет полностью восстановлена и люди будут жить в достатке, а наша армия будет очень сильной.

«Мы убедились, что бы ты ни строил и ни развивал, если не будет вооруженных сил, никакой уверенности не будет. Я считаю, что у нас будет сверхмощная армия и очень проукраинская власть, потому что у нас другая власть просто не приживется», - подчеркнул Сергей Дойко.

По мнению журналиста, Украину ждет успешное будущее: наша страна станет успешной и сильно и никто не захочет вторгнуться в нашу страну еще раз.

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