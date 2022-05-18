Экономист, политик Андрей Илларионов рассказал, когда в авторитарных странах происходят перевороты и возможен ли переворот в россии.

Об этом он рассказав в интервью изданию «Утро Февраля».

По словам Андрея Илларионова, переворот в россии выглядит очень маловероятным. Он убежден, что в тоталитарных и авторитарных странах перевороты происходят, когда над такими режимами нависает угроза краха.

Политик приводит в пример попытку переворота в нацистской Германии 20 июля 1944 года, когда режим понес тяжелые поражения на фронте, а армия СССР в некоторых местах вышла на довоенную границу.

По его словам, на тот момент итоги Второй мировой войны были уже предрешены, а в теперешней войне россии против Украины первой еще далеко до этого положения.

«Никто в нынешнем российском обществе и нынешней российской политической элите не думает, что политический режим и его армия сейчас находятся на грани неминуемого краха, очевидного для всех», - заявил Андрей Илларионов.

Он добавил, что необходимых условий для переворота в россии на сегодняшний день, к сожалению, нет.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт Юрий Федоров заявил о будущем поражении россии, ведь безумные цели путина не достигнуты.